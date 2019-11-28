«Це КГБістська технологія» – Федина про обшук у Звіробій

Депутатка Верховної Ради Софія Федина (фракція «Європейська солідарність») вважає обшук у блогерки і волонтерки Марусі Звіробій ознакою «закручування гайок» чинною українською владою. Про це Федина сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Сам спосіб, у який цей обшук здійснюється, – це якраз технологія КГБістських систем. Починаючи зі вказівок, що жертву треба «брати тепленькою», це те, що вони прийшли о шостій ранку, це те, що вони погрожували виламувати двері, хоча ніхто не відмовлявся їх відчиняти, це те, що вони не дозволяли контактувати з адвокатами чи подзвонити ще комусь… і те, що до Марусі привезли спецпризначенців, вважаючи, що вони, напевне, в хаті знайдуть танки, БТРи і установки «Град» – це все показує, наскільки зараз намагаються закрутити гайки, щоб іншим було неповадно», – заявила депутатка.

Софія Федина наполягає, що «в даному випадку вже не йдеться навіть про свободу слова».

«Сьогодні ми бачимо повну тоталітарну машину, яка є задіяною проти активістів, військових, волонтерів, бійців, і в той же час уся нечисть, яка знищувала майданівців, яка протидіяла нашому опору московській агресії, – вони всі дружно розгулюють», – додала опозиційна депутатка.

Співробітники Державного бюро розслідувань зранку 28 листопада прийшли з обшуком до помешкання громадянки України Олени Біленької, більше відомої користувачам соцмереж як блогерка Маруся Звіробій. Про це стало відомо з трансляції тривалістю близько трьох хвилин, яку на початку обшуку вела сама Звіробій, згодом мобільний телефон був вилучений.

У Державному бюро розслідувань Радіо Свобода підтвердили факт обшуку, але відмовилися повідомити подробиці. Також у ДБР відмовилися уточнити, чи відбудеться аналогічний обшук у депутатки Верховної Ради Софії Федини, пославшись на таємницю слідства.

26 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському.

Тоді вони провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте. На цьому відео Звіробій, звертаючись до українського президента, заявила, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

У соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, де через кілька днів відбулося розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

1 листопада «Європейська солідарність» назвала провадження ДБР щодо Федини і Звіробій переслідуванням.