Федина про підозру ДБР: ми живемо в реаліях режиму Зеленського

Україна почала жити в реаліях «режиму» президента Володимира Зеленського, заявила народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина в коментарі Радіо Свобода. Таким чином вона прокоментувала рішення Державного бюро розслідувань направити до прокуратури проєкт підозри їй про погрози Зеленському вбивством.

«Моя реакція на це все – це «вітаю!» Ми живемо тепер вже в реаліях режиму Зеленського, коли тиск на владу законний, переслідування та зневага до військових – законно, антимайдан – законно, зачистки справ майданівців – законно, хабарництво – похвально, замовляти повій – похвально, зате захищати свою державу й говорити правду, боротися за те, щоб Україна була нормальною, – це, виявляється, тепер злочин», – сказала Федина.

Він стверджує, що директор ДБР Роман Труба «дуже хоче вислужитися і залишитися на своїй посаді».

26 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському.

Тоді вони провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте. На цьому відео Звіробій, звертаючись до українського президента, заявила, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

У соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, де через кілька днів відбулося розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

1 листопада «Європейська солідарність» назвала провадження ДБР щодо Федини і Звіробій переслідуванням.