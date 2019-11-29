Депутатка від «Слуги народу» заявила, що в Україні «пора б приглушити» свободу слова

Депутат Верховної Ради України від владної партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні необхідно обмежити свободу слова. Свою заяву вона зробила під час розмови в ефірі телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода і «Голосу Америки») ввечері 28 листопада.

«Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже трохи приглушити – з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову», – сказала вона.

Так Василевська-Смаглюк висловилася під час обговорення обшуків у квартирі блогерки Олени Біленької, відомої як Маруся Звіробій, у справі про погрози президенту України. За словами Василевської-Смаглюк, висловлювання блогерки були «реальною загрозою» Володимиру Зеленському. Вона також висловилася за проведення розслідування щодо Звіробій.

«На підтвердження її слів, у неї вдома знайшли три одиниці вогнепальної зброї. Необхідно перевірити, чи має вона на них дозвіл», – сказала вона.

Василевська-Смаглюк майже 15 років пропрацювала в журналістиці на телеканалі «1 + 1». У 2019 вона пройшла до Верховної Ради від партії чинного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу».

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій. За два дні до того, ДБР направило до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій.

На думку слідства, 26 жовтня під час стріму в соцмережах Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підозрювані відкидають звинувачення.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) – нагороджена волонтерською відзнакою «Народний герой України»; учасниця Революції гідності, ініціаторка проєкту «Допомога пораненим Майдану»; влітку 2014 року на волонтерський засадах організувала полігон, на якому інструктори навчали початковій військовій підготовці тих, хто добровільно йшов на фронт; пізніше полігон став центром підготовки контрактників десантно-штурмових військ, а його випускників почали називати «Марусиними ведмедями»; військовослужбовець ЗСУ та Національної гвардії України; звільнена в запас за станом здоров’я.