У Львові протестували проти «політичних репресій» ДБР щодо блогерки Звіробій

Кілька десятків представників різних громадських організацій у четвер протестували біля територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові з вимогою припинити, як вони вважають, «політичні репресії» проти блогерки і волонтерки Марусі Звіробій.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, плакати зі словами – «Ні політичним репресіям», «Ні ДБР – НКВД», «Державне бюро переслідувань» та інші вивісили при вході у будівлю ДБР у Львові.

«Кого ми притягуємо до відповідальності – патріотів? Ті, хто закликав до референдуму і «русского мира», – ті зараз герої, а ті, хто все віддав Україні, – підозрювані? Це політичні репресії, як на мене. І тут, на протесті, мають бути тисячі людей», – заявив волонтер Андрій Салюк.

Учасники протесту також вимагали звільнення керівника ДБР Романа Труби.

«Ми не можемо негайно їхати до Києва, тому прийшли сюди, у Львові, на акцію, щоб працівники ДБР передали інформацію керівникам. Ми розуміємо, коли ДБР все робить у межах закону, але мене турбує, що вони вибивають двері і не чекають адвоката, вилучають телефон до початку слідчих дій. Ми стоїмо проти порушення наших прав. Якщо так зі Звіробій вчиняють, то завтра зі мною, моїми друзями», – сказала Ірина Клейменова, представник організації «Справа громад».

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій. За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.