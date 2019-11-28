Маруся Звіробій розповіла про результати обшуків у неї вдома

Блогерка та волонтерка Маруся Звіробій повідомила, що правоохоронці під час обшуку в неї вдома забрали телефон, зброю та блокнот.

«Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Так що, якщо йому буде хтось дивний дзвонити – нехай не дивується», – сказала Маруся Звіробій журналістам у Київській області.

Вона наголосила, що вилучена зброя була зареєстрованою.

Зранку 28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до помешкання громадянки України Олени Біленької, більше відомої користувачам соцмереж як блогерка Маруся Звіробій.

За два дні до цього ДБР направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. Обидві жінки вважають провадження переслідуванням.

На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському.

Тоді вони провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Золоте. На цьому відео Звіробій, звертаючись до українського президента, заявила, що «там взагалі люди контужені на війні» і «вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю», а Федина сказала, що «там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

У соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, де через кілька днів відбулося розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».