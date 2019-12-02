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02 грудня 2019, Київ 17:17
Фотогалереї

Іграшкові пістолети під ДБР. Акція на підтримку Марусі Звіробій – фото

Учасниця бойових дій Маруся Звіробій у супроводі адвокатів прийшла на допит в Державне бюро розслідувань.

В цей час близько сотні мітингувальників під будівлею ДБР проводили акцію на підтримку Звіробій. Вони тримали іграшкові пістолети, плакати сатиричного змісту, а також портрети Зеленського з червоною крапкою/плямою на носі.

Пізніше Звіробій з адвокатами вийшли з будівлі ДБР. Вона розповіла, що залишили слідчим ДБР свої запитання щодо того, що відбувається, оскільки на цей момент не зрозуміло, який у Звіробій статус.

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