Рябошапка поговорив з новою в.о.директора ДБР про справи Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обговорив з тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедіктовою деталі розслідування справ Майдану, повідомляє 28 грудня пресслужба ГПУ.

Згідно з повідомленням, така розмова відбулася напередодні, і в ній також взяли участь заступники Рябошапки.

Повідомляється, що йшлося про перехід до ДБР слідчих і прокурорів ГПУ «у справах про злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 роках».

«Зокрема, було обговорено деталі завершення цього процесу і питання, пов’язані зі станом розслідування справ Майдану», – йдеться в повідомленні.

26 грудня на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідча група, що займалася «справами Майдану», не була розформована і перейде до Державного бюро розслідування після призначення його нового керівника.

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.