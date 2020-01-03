У ДБР повідомили, що проведуть повний аудит діяльності відомства

Державне бюро розслідувань відправило листи до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та Національного агентства з питань державної служби, в яких ініціювало проведення повної перевірки діяльності ДБР, повідомляє у п’ятницю пресслужба відомства.

«Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є невід’ємною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи ДБР», – заявила тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

Повідомляється, що заплановано перевірити, зокрема, дотримання бюджетного законодавства у ДБР.

«Держаудитслужбою України будуть проведені ревізії фінансово-господарської діяльності та законність проведення державних закупівель. НАДС перевірить встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій, якими витрачались бюджетні кошти та дотримання ДБР загальних вимог дотримання закону України «Про державну службу», – йдеться в повідомленні.

1 січня у Державному бюро розслідувань, яке віднедавна тимчасово очолює Ірина Венедіктова, заявили, що ДБР, яким від створення керував Роман Труба, за підсумками 2019 року «не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення». Сам Роман Труба назвав «популізмом» критику його роботи з боку нового керівництва ДБР.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.