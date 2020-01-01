У ДБР за в.о. голови Венедіктової розкритикували ДБР періоду Труби

У Державному бюро розслідувань, яке віднедавна тимчасово очолює представниця партії «Слуга народу» Ірина Венедіктова, заявили, що ДБР, яким від створення керував Роман Труба, за підсумками 2019 року «не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення».

«Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як у організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням», – повідомили у пресслужбі ДБР 1 січня.

У відомстві вказали, що запрошують «громадськість та колег» до конструктивного обговорення «шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів»

Сам Роман Труба, який 27 грудня минулого року був звільнений з посади директора Державного бюро розслідувань це повідомлення наразі публічно не коментував.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.