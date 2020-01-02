Кілька днів на подачу документів: у ДБР прокоментували оголошення конкурсу на керівні посади

У Державному бюро розслідувань заявили, що оголошення конкурсу на керівні посади у відомстві відбулося у відповідності із втратою чинності порядку проведення конкурсу у зв’язку з його неузгодженістю із чинною редакцією закону про ДБР. Цей порядок проведення конкурсу, зокрема, передбачав, що «інформація про проведення конкурсу на посади в бюро оприлюднюється на сайті ДБР «не пізніше як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі».

«Порядок проведення конкурсу для призначення на посади у ДБР, затверджений наказом Державного бюро розслідувань від 14.02.2018 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2018 № 176/31628, який розроблявся відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1069 «Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань» втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України «Про Державне бюро розслідувань», у зв’язку із чим також втратило чинність Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу», – повідомили у ДБР.

29 грудня на сайті ДБР з’явилася інформація про те, що у центральному апараті є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства. У зв’язку з цим було повідомлено, що кандидатам надається п’ять днів з 30 грудня по 3 січня (при наявності святкових) для подачі документів із 13 пунктів для участі в конкурсі.

Повідомлення про відповідний конкурс з’явилося, зокрема, через два дні після призначення тимчасової виконувачки обов’язків директора відомства Ірини Венедіктової. Окремих заяв від самої Венедіктової про те, що вона «шукає» заступників через відкритий конкурс не було.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства. 2 січня Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата.