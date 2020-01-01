Конкурс на заступників директора ДБР: залишилось 2 дні на подачу кандидатами документів із 13 пунктів

У центральному апараті Державного бюро розслідувань є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства, на зайняття яких оголошено конкурс, йдеться на сайті ДБР.

«Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9:00 30 грудня 2019 року до 18:00 3 січня 2020 року включно», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, усього в переліку документів для участі в конкурсі – 13 пунктів.

Повідомлення про те, що оголошується відповідний конкурс з’явилося на сайті ДБР через два дні після призначення тимчасової виконувачки обов’язків директора відомства Ірини Венедіктової. Окремих заяв від самої Венедіктової про те, що вона «шукає» заступників через відкритий конкурс не було.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Те, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершив каденцію на посаді, передбачає закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

На початку грудня президент Зеленський заявляв про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.