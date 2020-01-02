Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили, що призначена тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства Ірина Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата від партії «Слуга народу».

«Народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складання депутатських повноважень до Верховної Ради України. Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» «народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов’язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що до виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Те, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершив каденцію на посаді, передбачає закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

На початку грудня президент Зеленський заявляв про необхідність «перезавантаження» керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.