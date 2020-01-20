Зеленський виступить на форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський 22 січня відвідає з робочим візитом Швейцарію для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє Офіс президента.

Програмою візиту передбачено виступ Глави держави під час Давоського форуму. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в пресслужбі «Слуги народу», в Давос також поїдуть 17 народних депутатів від політсили, зокрема голова фракції Давид Арахамія, його заступники та низка інших парламентарів.

У «Голосі» агентству сказали, що на економічний форум поїдуть кілька депутатів від партії, та це було їхньою особистою ініціативою.

Щодо інших фракцій наразі інформації немає.

Раніше у «Європейській солідарності» заявляли, що п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко планував поїхати в Швейцарію, та скасував візит через виклик на допити у ДБР в якості свідка призначені на дні, коли відбуватиметься форум – 21 та 24 січня.