Міністр фінансів очолить делегацію США на Світовому економічному форумі в Давосі

Міністр фінансів США Стівен Мнучин очолить американську делегацію на Світовому економічному форумі, який відбудеться у швейцарському Давосі 21-24 січня, повідомляє Білий дім.

Загалом президент США відправить туди дев’ятьох посадовців.

До Швейцарії мають поїхати міністр торгівлі Вілбур Росс, міністр праці Юджин Скалія, міністр транспорту Елейн Чао, офіційний торговельний представник США Роберт Лайтгайзер, заступник державного секретаря США з питань розвитку, енергетики й навколишнього середовища Кіт Крак, заступник голови апарату Білого дому Крістофер Ліддел, помічниця й радниця президента Іванка Трамп та її чоловік, помічник та радник президента Джаред Кушнер.

Агентство Reuters із посиланням на свої джерела в Білому домі повідомляє, що Трамп збирається відвідати Світовий економічний форум.

У 2018 році він став першим за 18 років чинним президентом США, який відвідав щорічні збори в Давосі. У 2019-му він скасував свою поїздку до Швейцарії «через непримиримість демократів щодо безпеки на кордоні».