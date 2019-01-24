Єврокомісар Ган: чесні вибори – ключ до стабільного майбутнього України

Європейський комісар з питань розширення та сусідства Йоганнес Ган зустрівся з головою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко та її заступником Григорієм Немирею у Давосі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах.

Коментуючи цю зустріч, Ган наголосив на важливості проведення прозорих і чесних виборів в Україні у 2019 році.

«Вільні, чесні й прозорі вибори є ключем до стабільного і процвітаючого майбутнього України. Радий був почути від них (Тимошенко і Немирі – ред.) про їхню відданість шляху реформ і особливо Угоді про асоціацію з та Глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі з Євросоюзом», – написав Ган.

Юлія Тимошенко, президент України Петро Порошенко та інші українські делегати перебувають у швейцарському Давосі в рамках засідання Всесвітнього економічного форуму.

Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у Давосі почалися 22 січня і триватимуть до 25 січня.​

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Восени 2019 року в Україні мають відбутися парламентські вибори.