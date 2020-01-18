«Європейська солідарність»: Порошенко прийде на допити у ДБР, якщо йому належно вручать повістки

Президент України Петро Порошенко прийде на допити у Державне бюро розслідування, якщо йому належно вручать повістки. Про це повідомили у «Європейській солідарності».

«Явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України», – зазначили у політсилі.

Як зазначили у партії, публічне запрошення на допити не передбачене Кримінально-процесуальним кодексом України.

У «ЄС» також додали, що повідомлення про виклик на допит з’явилося через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки у Швейцарію на 21-25 січня.

«Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками… Щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки», – зазначили у пресслужбі партії.

18 січня у ДБР повідомили, що Порошенка викликають на допити в якості свідка у двох кримінальних провадженнях 21 та 24 січня.

10 грудня в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада 2019 року таких проваджень було 13.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».