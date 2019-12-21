Під час обшуків у фітнес-клубі «5 елемент» виявили приховані камери – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення під час обшуків у спортивному клубі «5 елемент» лінз відеокамер, вмонтованих в елементи вентиляції та сигналізації у роздягальнях та під’єднаних до мережевого кабелю.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані», – мовиться у повідомленні.

Обшуки у цьому фітнес-клубі відбулися 20 грудня. Речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода заявила, що обшуки в фітнес-клубі «5-й елемент» та ще за «деякими адресами» відбуваються в межах досудового розслідування у двох кримінальних проваджень.

Мова йде про справи про продаж п’ятим президентом України Петром Порошенком суднобудівного заводу «Кузня на Рибальському» та можливе зникнення носіїв із секретною інформацією із ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5-й елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, колишній народний депутат Ігор Кононенко.​

«Європейська солідарність» назвала дії ДБР «спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни»