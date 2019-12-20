У «Європейській солідарності» прокоментували обшуки у офісі партії

«Європейська солідарність» прокоментувала обшуки у відкритому офісі партії за адресою Лаврська, 16.

«Молодики спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Врешті решт з’ясувалося, що ця «спецоперація» проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом «касетного скандалу», з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського. Фракція «Європейська Солідарність» у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення», – мовиться у повідомленні.

У «ЄС» вважають дії ДБР «спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни»

У заяві також зазначається, що обшуки у офісі «ЄС» проходили одночасно з обшуками на телеканалі «Думская ТБ» в Одесі. У партії вважають, що це «свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань»

«Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань», – заявили у «Європейській солідарності».

Речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода заявила, що обшуки в фітнес-клубі «5-й елемент» та ще за «деякими адресами» відбуваються в межах досудового розслідування у двох кримінальних проваджень.

Мова йде про справи про продаж п’ятим президентом України Петром Порошенком суднобудівного заводу «Кузня на Рибальському» та можливе зникнення носіїв із секретною інформацією із ситуативної кімнати Адміністрації президента.