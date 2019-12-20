«Слідчі дії жодним чином не пов’язані з діяльністю ЗМІ» – НАБУ про обшуки на «Думская ТВ»

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що слідчі дії в межах розташування одеського телеканалу «Думская ТВ» у п’ятницю не пов’язані з діяльністю ЗМІ та журналістів.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків в Одесі, в тому числі за адресою Канатна 10, де розташована ТРК «Думська». Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед». Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК «Думська», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У відомстві зазначили, що попередня правова кваліфікація справи, у якій проходять обшуки, – «зловживання владою або службовим становищем».

20 грудня стало відомо, що на телеканалі «Думская ТВ» НАБУ проводить обшуки. На телеканалі це назвали «політично мотивованими». У партії «Європейська солідарність» теж заявили, що вважають обшуки на телеканалі «Думская ТВ» «прямим політичним тиском на незалежний телеканал».

Власником «Думская ТВ» є заступник обласного осередку «Європейської cолідарності» Михайло Шмушкович. Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує кримінальну справу проти Шмушковича. Отримати його коментар з цього приводу не вдалося.