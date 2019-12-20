У «ЄС» прокоментували обшуки на одеському телеканалі, яким володіє представник цієї партії

У політичній партії «Європейська солідарність» заявили, що вважають обшуки на телеканалі «Думская ТВ» в Одесі «прямим політичним тиском на незалежний телеканал».

«Національне антикорупційне бюро, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу. Це сталося після того, як «Думская ТВ» активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Ми вбачаємо в цьому пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів «Думская ТВ», – йдеться в повідомленні.

У партії звернулися до представника ОБСЄ із захисту свободи слова Арлема Дезіра із закликом «звернути на це увагу та відреагувати».

Раніше також і сам телеканал «Думская ТВ» назвав обшуки «політично мотивованими».

Водночас у НАБУ Радіо Свобода підтвердили факт обшуків, але коментарі щодо деталей обіцяли надати згодом.

Власником «Думская ТВ» є заступник обласного осередку «Європейської cолідарності» Михайло Шмушкович. Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує кримінальну справу проти Шмушковича. Отримати його коментар з цього приводу не вдалося.