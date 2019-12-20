НАБУ проводить обшуки на одеському телеканалі

На одеському телеканалі «Думская.ТВ» у п’ятницю проходять обшуки. Як йдеться на телеграм-каналі видання «Думская.net», яка входить у той же медіахолдинг, співробітники Національного антикорупційного бюро України вилучають документи і сервери.

«Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх не інакше як тиском на свободу слова в ЗМІ», – йдеться в заяві.

У своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, якого пов’язують із медіахолдингом і який веде в ефірі «Думской.ТВ» свій відеоблог, теж заявив: «НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку «Європейської cолідарності» Михайло Шмушкович».

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує кримінальну справу проти Михайла Шмушковича. Отримати його коментар з цього приводу не вдалось.

В НАБУ Радіо Свобода повідомили, що коментарі щодо обшуку нададуть пізніше.