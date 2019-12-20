Власник телеканалу «Думская.ТВ» заявив, що в нього вдома теж були обшуки

Обшук на телеканалі «Думская.ТВ» був вже другим за день, до цього детективи НАБУ були із обшуком вдома у власника телеканалу Михайла Шмушковича. Про це Радіо Свобода повідомив сам Шмушкович.

«Вже о 7-ій ранку вони були в мене дома. Там все пройшло без конфліктів, я не дуже зрозумів, чому не можна було зі мною разом поїхати на телеканал. Пізніше з розмов працівників на місці в мене склалося враження, що вони й самі не знали, що приїхали на телеканал», – сказав Шмушкович Радіо Свобода. Він є заступником голови обласного осередку партії «Європейська солідарність», а в 2014-2015 роках був головою Одеської обласної ради.

У кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ і в рамках якого в політика провели обшуки, фігурує дві компанії, повідомив Шмушкович.

«Мені сказали, що я не можу під час слідчих дій їх називати, але в жодній із цих компаній я не є засновником. Одну з них я консультував, а до другої я не маю ніякого відношення – просто продав їм свою власність», – сказав Шмушкович Радіо Свобода. У НАБУ зазначили, що попередня правова кваліфікація справи, в якій проходять обшуки, – «зловживання владою або службовим становищем».

Обшуки на телеканалі розпочались о 9:30 20 грудня. Працівники телеканалу «Думская.ТВ» кажуть, що адвокат прибув на місце обшуку пізніше, і слідчі дії в приміщенні проводились без нього. Їх також забороняли знімати, каже директор телеканалу Юрій Басюк.

«Ми коли розпочали знімати на телефони, як вони блокують роботу телеканалу, вони почали фізично нас блокувати. Це все закінчилося штовханиною в коридорі, і тепер під час обшуку вилучають відеореєстратор, на якому є запис цієї штовханини, та картку нашого оператора, який це знімав», – сказав він Радіо Свобода.

Наразі слідчі дії продовжуються. В одеському територіальному відділенні НАБУ не прокоментували поведінку працівників, але попросили офіційно повідомити до керівництва бюро про факти блокування телеканалу чи зловживання силою. На телеканалі дії НАБУ назвали політичними переслідуваннями.

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що слідчі дії в межах розташування одеського телеканалу «Думская ТВ» не пов’язані з діяльністю ЗМІ й журналістів. Вони стосуються можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень на користь ТОВ «Крок вперед». Ця фірма, за даними НАБУ, має того ж бенефіціарного власника, що і телеканал – Михайла Шмушковича.

Одеське видання 048.ua писало про цю кримінальну справу на початку грудня. Посилаючись на ухвалу антикорупційного суду, журналісти повідомляли, що детективи розслідують справу про продаж Одеською облрадою будівлі – пам’ятника архітектури, так званої «дачі Маразлі». Згідно з ухвалою суду, у вересні 2018 року облрада ухвалила рішення про продаж цих будівель фірмі ТОВ «Крок вперед». Як з’ясувалося пізніше, частина будівель були внесені в статутний капітал іншої фірми, ТОВ «Бульвар 1906». Серед її засновників була компанія «Крок вперед» і Михайло Шмушкович.