Порошенко прокоментував справу про держзраду й саміт у Парижі

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко вважає кримінальне провадження про державну зраду, відкрите щодо нього Державним бюро розслідувань, «підтвердженням подвійних стандартів Російської Федерації». Про це він заявив в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода.

На думку Порошенка, президент Росії Володимир Путін з одного боку «їде в Париж, де говорить про необхідність імплементації Мінських угод», а з іншого – «реалізує свої помисли» через представників колишнього українського лідера Віктора Януковича, що втік до Росії.

Про відкриття кримінального провадження щодо Порошенка спочатку заявив колишній перший заступник голови адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов, який подав відповідну заяву в бюро. ДБР підтвердило цю інформацію Радіо Свобода.

Звинувачення на адресу Порошенка пов’язані з підготовкою і проведенням переговорів щодо Мінських угод у лютому 2015 року.

У розмові з Радіо Свобода Петро Порошенко висловив упевненість, що керівництво ДБР понесе відповідальність «за те беззаконня, яке вони тут вчинили».

Це не перша справа, яку ДБР розслідує стосовно Порошенка – їх вже понад 10. Захист політика вважає їх «російським замовленням» і спробою завдати шкоди репутації.

Коментуючи саміт «нормандської четвірки» 9 грудня в Парижі, на якому вперше пройшла зустріч нинішнього президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, Порошенко заявив, що не може назвати переговори в Парижі кроком вперед, але також і не вважає їх двома кроками назад.

Колишній президент зазначив, що до учасників переговорів була донесена позиція, яку підтримує очолювана ним партія «Європейська солідарність» і її парламентські партнери по опозиції: незаперечність європейського і євроатлантичного вибору України, а також неприпустимість зняття з Росії відповідальності за анексію Криму і компромісу щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

9 грудня в Парижі пройшов саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Головною темою зустрічі стали пошуки шляхів мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Учасники домовилися про забезпечення режиму припинення вогню до кінця 2019 року, а також обмін утримуваними особами за форматом всіх на всіх. За підсумками зустрічі ухвалили декларацію, в якій сторони висловили прихильність Мінським угодами як базі для подальших переговорів.

Після зустрічі Володимир Зеленський заявив про низку розбіжностей між ним і Володимиром Путіним, які вирішити не вдалося. Головна з них – питання про контроль над кордоном.