Порошенко збирається на допит у ДБР 24 січня

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко збирається прийти на допит до Державного бюро розслідувань 24 січня. Про це він заявив журналістам після вшанування пам’яті загиблих під час революції достоїнства Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Він додав, що не мав приходити у ДБР 21 січня, бо повістка у нього на 24-те.

«Я вчора і не мав приходити, бо я твердо маю забезпечити, щоби були дотримані закони і Кримінально-процесуальний кодекс й не дати можливості створити жодного прецеденту», – заявив Порошенко.

Політик додав, що для того, щоб бути присутнім на допиті, він відмінив поїздку у Давос, де мав заплановані зустрічі.

«Так, я прийшов до ДБР, отримав повістку, я піду і дам необхідні свідчення в справі про підписання Мінських угод. Усі справи – моряки, Мінські угоди, націоналізація «Приватбанку», доказ про контрнаступ і звільнення двох третин окупованого Донбасу, судова реформа – усі справи, справи виключно політичні», – зазначив Порошенко.

18 січня у ДБР повідомили, що Порошенка викликають на допити в якості свідка у двох кримінальних провадженнях 21 та 24 січня. Пізніше у «Європейській солідарності» заявили, що Порошенко прийде на допити у Державне бюро розслідування, якщо йому належним чином вручать повістки.

10 грудня 2019 року в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада 2019 року таких проваджень було 13.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».