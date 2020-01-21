Голова фракції «Слуги народу» виступив проти призначення колишнього адвоката Януковича до ДБР

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» виступив проти призначення Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента України Віктора Януковича, заступником директора Державного бюро розслідувань.

«Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти… Я буду категорично не підтримувати таке рішення», – сказав Бабіков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 20 січня.

За його словами, фракція сформує спільну позицію після зібрання.

20 січня Бабіков офіційно став заступником директора Державного бюро розслідувань. Його призначила колишній народний депутат від «Слуги народу» та виконувачка обов’язків голови ДБР Ірина Венедіктова.

До цього низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР.