Венедіктова повідомила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР

Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила, що підписала накази про призначення заступників керівника відомства.

«Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ про розслідування справ Майдану з неупереджених слідчих, кожному з яких я подивилась у вічі, активізували хід розслідування важливих справ, почалась хвиля бруду. Спочатку щодо самих слідчих в справі Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу зараз така ж сама ситуація відбувається і з заступниками директора. Кожен хоче поставити свого і ставки зросли. Повідомляю: комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників підписано», – сказала Венедіктова у відеозверненні на сайті ДБР.

Вона не вказала конкретних прізвищ людей, які стали її заступниками, вказавши лише, що вони «пройшли конкурс за участі міжнародних спостерігачів і відповідно до законодавства України».

«Щодо маніпуляцій – «заступник голови ДБР, адвокат Януковича буде розслідувати справи Майдану» – я неодноразово наголошувала і підкреслюю ще раз, щоб спільнота була впевнена в неупередженості: підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов’язки якого на сьогодні виконую я. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів. Вбачаю прямий зв'язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР», – сказала Венедіктова.

Днями низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР. «Призначення Олександра Бабікова не є можливим. І не лише тому, що це взагалі морально неприпустимо і страшно звучить. Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», йшлося у листі.

Тоді влада офіційно не давала публічної реакції на таку заяву. Чи було в результаті призначено Олександра Бабікова заступником директора ДБР наразі невідомо – офіційні накази щодо заступників директора відомства не оприлюднені.

29 грудня минулого року на сайті ДБР з’явилася інформація про те, що у центральному апараті є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства. У зв’язку з цим було повідомлено, що кандидатам надається п’ять днів з 30 грудня по 3 січня (при наявності святкових) для подачі документів із 13 пунктів для участі в конкурсі. Повідомлення про відповідний конкурс з’явилося, зокрема, через два дні після призначення тимчасової виконувачки обов’язків директора відомства Ірини Венедіктової.

Громадськість висловлювала обурення щодо «стислих» термінів для подачі документів кандидатами на конкурс. На що у ДБР відповіли, що втратив чинність порядок проведення конкурсу, зігдно з яким «інформація про проведення конкурсу на посади в бюро оприлюднюється на сайті ДБР «не пізніше як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі».