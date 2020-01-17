Колишній адвокат Януковича не має стати заступником голови ДБР – родини Героїв Небесної сотні

Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» заявила про недовіру кандидату на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань Олександрові Бабікову. Як ідеться у заяві організації, Бабіков «безпосередньо здійснював захист» колишнього президента України Віктора Януковича у низці кримінальних проваджень, «які наразі передані за підслідністю у Державне бюро розслідувань».

«Адвокатська дорадча група передала виконувачу обов’язків директора ДБР документи, які підтверджують той факт, що Олександр Бабіков здійснював захист підозрюваного Януковича на досудовому розслідуванні, брав участь у судових засіданнях, подавав клопотання в інтересах свого підзахисного, оскаржував дії слідчих, заявляв відводи, оскаржував судові рішення тощо. Тобто був захисником відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, і на посаді заступника директора ДБР матиме конфлікт інтересів», – наголошують родини Героїв Небесної сотні у своїй заяві.

Вони вимагають відкритого, прозорого конкурсу, щоб на посаду заступника директора бюро «була обрана людина, якій буде довіряти суспільство». Вони вважають, що в разі обрання Бабікова заступником директора ДБР, до компетенції якого входять справи Майдану, правосуддя відносно справ Майдану перетвориться на «театр абсурду».

14 січня під час зустрічі родин з виконувачкою обов’язків директора ДБР Іриною Венедиктовою остання не спростувала інформацію про можливе призначення Бабікова своїм заступником. Пізніше стало відомо, що Бабіков проходить необхідну перевірку.

Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» об’єднує рідних 97 загиблих майданівців.