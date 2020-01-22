Від Ющенка до Порошенка. Що говорив на форумі в Давосі Зеленський, а що – його попередники?

Володимир Зеленський 22 січня здійснив свій перший виступ на з’їзді Всесвітнього економічного форуму в Давосі. У промові президент порівняв тих, хто не інвестуватиме в Україну зараз, із підприємцем Джорджем Беллом, який колись проґавив можливість купити компанію Google за мільйон доларів. До Зеленського інвесторів закликали й інші президенти України. Радіо Свобода згадує, як це було.

Слон, який прокидається

З’їзд Всесвітнього економічного форуму 2005 року почався буквально за кілька днів після того, як Віктор Ющенко у Києві склав присягу президента. Політика, який очолив Україну завдяки перемозі Помаранчевої революції, в Давосі представили як «справжнього героя» і вітали стоячими оваціями.

У своїй промові Ющенко назвав післяреволюційну Україну «мудрим, сильним, але сплячим слоном», який нарешті прокидається. Він представив план із розвитку країни, який передбачав розбудову ринкової економіки, детінізацію, зниження податків і контроль за їх сплатою, судову реформу, боротьбу з корупцією, дерегуляцію бізнесу.

Зокрема Ющенко згадав завод «Криворіжсталь», на який за кілька днів до того суд наклав арешт. За часів президентства Леоніда Кучми цей актив приватизувала компанія Віктора Пінчука та Ріната Ахметова. Ющенко назвав цю приватизацію «сумнівною».

Ще однією стратегічною метою Ющенко назвав вступ України до Європейського союзу.

«Історія, економічні перспективи, інтереси народу засвідчують, що український шлях у майбутнє пов'язаний із об'єднаною Європою», – заявив він.

У 2008-му, коли президент вдруге – і востаннє за свою каденцію – приїде до Давоса, під час його виступу Ахметов сидітиме поруч із Адіт'єю Мітталом – сином нового власника «Криворіжсталі» Лакшмі Міттала – про це йшлося в репортажі «Української правди».

«Євроінтеграція» від Януковича

Віктору Януковичу випало представляти Київ на швейцарському курорті навіть раніше, ніж Ющенкові. На початку 2000-х він, тодішній прем’єр-міністр, бував на з’їзді замість президента Кучми.

Однак участь Януковича у цих заходах найбільше запам’яталася його невдалими спробами вимовити гасло «Увімкни Україну» та запрошенням приїхати до Києва, коли «стане тепло і почнуть роздягатися жінки». Такою була його промова в 2012 році.

У 2013-му тодішній президент востаннє відвідав Давос і говорив там, як і його попередник, про неуникненність євроінтеграції України. Про це він говорив на закритому засіданні «Закладення підвалин для відродження Європи».

«Віктор Янукович підкреслив, що європейський вектор України є незмінним і пріоритетним», – заявляла його пресслужба.

Він також був присутнім при підписанні угоди щодо видобутку сланцевого газу між українським підприємством «Надра Юзівська» та міжнародною Royal Dutch Shell. Ця компанія згодом долучиться до проєкту «Північного потоку-2».

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Крім того, Янукович обіцяв роз’єднання «Нафтогазу» на окремі підприємства. Цей процес почав активно розвиватися вже після його втечі з країни.

Експрезидент також планував, що Київ підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом в листопаді 2013 року у Вільнюсі. Однак до того часу він встигне передумати – і це коштуватиме йому посади.

Війна, інвестори, Венесуела

Петро Порошенко дебютував у Давосі як президент України в 2015 році і став першим на цій посаді, хто, хоча й не бездоганно, говорив під час виступу англійською. В розпал збройного протистояння на Донбасі Порошенко в першу чергу вказував на необхідність вивести російські війська з території України, перекрити кордон та провести вибори на окупованих наразі територіях у відповідності до чинного законодавства.

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За рік президент анонсував у своєму виступі звільнення окупованих частин Донецької та Луганської областей, чого, втім, не сталося й досі.

У 2017 році Порошенко відмовився від участі в «Українському сніданку», який організовує олігарх Віктор Пінчук. Це сталося після того, як Пінчук запропонував Україні піти на «болючі компроміси» з Росією щодо окупованого Криму.

Під час візитів до Давосу п’ятий президент закликав інвестувати в українську економіку, стверджуючи, що підтримка України означає підтримку безпеки в світі. Саме на цьому з’їзді він також неодноразово зустрічався з директоркою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

У своїх виступах Порошенко називав ще однією загрозою безпеці України та світу фейкові новини та популізм.

Так, в останній свій візит за каденцію Порошенко згадав протести, які вирували на той момент у Венесуелі. За його словами, до невдоволення режимом Ніколаса Мадуро призвів саме популізм соціалістичного уряду.

«В Україні існує дуже велика небезпека популізму саме тепер. Ті, хто не розуміє, що це означає, – заявляти, що в нас буде фіксована ціна, нижча за ринкову, на певні продукти для людей – це Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуела. Рівень життя цих людей ви можете побачити по телебаченню. Сьогодні мільйони венесуельців сказали «ні» Мадуро, «ні» популізму», – заявив Порошенко.

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Його риторика щодо агресії Росії також стала різкішою в порівнянні з першими виступами на з’їзді.

«Багато хто не зробив висновків і говорить, що мир в Україні там – за рогом. Просто достатньо постукатися в двері до Путіна, попросити миру, і зразу буде мир. Але за рогом не мир, там агресор. І ми маємо бути готовими разом відповісти агресору», – сказав він.

А от у 2020 році вже народний депутат Порошенко до Швейцарії не потрапив: за його словами, він мусив скасувати поїздку через допити в Державному бюро розслідувань.

Не будьте як Джордж Белл

Обраний торік президент Володимир Зеленський у Давосі вперше. Із ним приїхала численна команда: кілька членів уряду і майже 20 народних депутатів від монобільшості.

Зеленський почав виступ із думки, що Україні є що сказати на тему з’їзду: «побудова сталого та згуртованого світу», адже така мета вимагає передусім захисту безпеки.

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За словами президента, попри анексію Криму та війну на Донбасі, Україна ставить перед собою задачу досягнути лідерства в Центральній та Східній Європі, і він закликав інвесторів не пропустити можливість допомогти в цьому.

Тези Зеленського місцями нагадували ті, з якими до учасників з’їзду звернувся Віктор Ющенко 15 років тому.

«Нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищує судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи та схвалює життєво важливі закони», – заявив шостий президент.

За словами голови держави, в України є необхідні для успіху ресурси: «сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший ресурс: неймовірно креативні і дуже талановиті люди».

Зеленський вказав на загрозу нової економічної кризи, яка, на його думку, робить інвестиції в Україну ще більш логічним рішенням.

Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджом Беллом, який у 1999 році відмовився купити Ґуґл за мільйон доларів. Тож не проґавте Україну», – застеріг він наприкінці виступу.

На запитання модератора засідання, засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Швабба, що саме Україна може запропонувати інвесторам, Зеленський анонсував державний супровід, податкові канікули та «велику» приватизацію: за його даними, близько 500 підприємств в Україні можуть бути передані у приватну власність.

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«Земельна реформа, концесії, дерегуляція – в нас дуже багато законопроєктів, про які я можу говорити годинами. Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. У нас талановиті і поки що не дуже... я не хочу назвати українців дешевими, але поки що це дешевше, ніж в Європі. Тому це той самий момент, будьте розумні», – закликав він.

З’їзд у Давосі – найбільш відомий захід, який організовує Всесвітній економічний форум. 50-й за рахунком захід присвятили темі «Зацікавлені у побудові цілісного та стабільного світу».