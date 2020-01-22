Зеленський про вступ України в ЄС: зараз – зручний момент

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна бачить своє майбутнє в Європейському союзі. Про це Зеленський сказав 22 січня під час виступу на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

«Дуже проста відповідь. Ми бачимо майбутнє України в Європейському союзі. Що має зробити ЄС для України? – Просто взяти Україну в ЄС. Питання не в тому, коли ми вступимо в ЄС, а який статус буде в України в ЄС, яке ставлення буде до нашої країни: потужного, рівноправного гравця, країни, яку поважають, на яку не дивляться згори вниз. І зараз, мені здається, дуже зручний момент, коли одна велика країна зробила exit (йдеться про вихід Великої Британії з ЄС, Brexit – ред.), може, для України настав час зробити enter», – сказав Зеленський.

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, завершивши чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа.

Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечив тіснішу співпрацю між Брюсселем і Києвом у таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.