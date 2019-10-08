Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС та націлилась на «промисловий безвіз»

Україна хоче оновити Угоду про асоціацію із Європейським союзом. Як передає кореспондент Радіо Свобода, про це заявив в Брюсселі заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка. За його словами, низка положень в Угоді про асоціацію передбачають її періодичний перегляд, і Київ зацікавлений у поглиблені відносин.

«Нам дуже цікаво зрозуміти позицію Європейського союзу, наскільки вони налаштовані на цю роботу, і наскільки вони готові її пришвидшити. Те, що ми бачимо сьогодні – це дуже конструктивне ставлення до того, що ми будемо активно говорити про модальності, про умови, про календар оновлення угоди вже цієї осені», – розповів Тарас Качка після зустрічей в Європейській комісії.

Також, за словами торгового представника, Україна хоче пришвидшити інтеграцію за рахунок укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА, яку ще називають «промисловим безвізом».

За словами Тараса Качки, мова йде про уніфікацію стандартів: «Нам треба систему, яка виросла з радянської системи, зробити такою ж, як працює в ЄС. Це справді стосується стандартів і технічного регулювання. Якщо ми це зробимо, це означає, що національне українське законодавство сприяє тому, що деталі автомобілів, виготовлені в Україні, відповідають усім нормам, вони входять у пази нормально в автомобілі, які збираються в Європейському союзі, те саме стосується вагонів, те саме стосується іграшок, іншої промислової продукції, будь якої».

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації заявив, що в разі виконання Україною підготовчої роботи, оціночна місія ЄС може прибути вже у першій половині 2020 року.

Як повідомляє урядовий портал, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA). Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.