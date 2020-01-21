Опитування: понад половина українців вважає, що вступ до НАТО – найкраща гарантія безпеки

51% українців вважає, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО, йдеться в опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Автори дослідження наголошують, що це – найвищий відсоток за весь час проведення опитувань.

Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібний військовий союз з Росією та країнами СНД.

Згідно з дослідженням, майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС. Вступ до Євразійського економічного союзу підтримують 13%, ще 23% певної думки з цього питання не мають.

Опитування проводили з 13 до 18 грудня в усіх регіонах України за винятком анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. У дослідженні взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.