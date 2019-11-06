Євроінтеграція України дратує Росію – віцепрем’єр Кулеба в Брюсселі

Європейська інтеграція України не несе жодної загрози Росії, заявив 6 листопада в Брюсселі віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Європейська інтеграція України так само дратує Росію, як колись дратувала її ідея незалежності Фінляндії або Польщі, або балтійських країн. Якби Росія могла раціонально подивитися на європейську інтеграцію України, вона б, безумовно, побачила в ній дуже багато переваг для себе. Якби не було війни, якби Росія не окупувала незаконно Крим та деякі частини Донецької та Луганської областей, її компанії могли б робити бізнес в Україні за європейськими правилами і отримували б можливості розвитку бізнесу з Європейським союзом. Але сталося інакше, Росія обрала ірраціональний шлях агресії, і за це теж заплатить свою ціну», – сказав Дмитро Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції прибув до Брюсселя для участі в роботі Комітету з асоціації Україна – ЄС.

Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, набрала чинності 1 вересня 2017 року, завершивши чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа. Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечив тіснішу співпрацю між Брюсселем і Києвом у таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.