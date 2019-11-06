Європейська інтеграція України не несе жодної загрози Росії, заявив 6 листопада в Брюсселі віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. «Європейська інтеграція України так само дратує Росію, як колись дратувала її ідея незалежності Фінляндії або Польщі, або балтійських країн. Якби Росія могла раціонально подивитися на європейську інтеграцію України, вона б, безумовно, побачила в ній дуже багато переваг для себе. Але сталося інакше, Росія обрала ірраціональний шлях агресії, і за це теж заплатить свою ціну», – сказав Дмитро Кулеба в інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції прибув до Брюсселя для участі в роботі Комітету з асоціації Україна – ЄС.