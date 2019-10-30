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30 жовтня 2019, Київ 22:07
Новини | Політика

Зеленський призначив Кулебу головою Комісії з питань євроінтеграції

Кулеба очолить Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Про це повідомили у Офісі президента.

Цим же указом з посади голови комісії звільнили Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Також президент наказав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України і склад комісії.

В уряді Олексія Гончарука Кулеба займає посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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