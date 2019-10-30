Зеленський призначив Кулебу головою Комісії з питань євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Про це повідомили у Офісі президента.
Цим же указом з посади голови комісії звільнили Іванну Климпуш-Цинцадзе.
Також президент наказав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України і склад комісії.
В уряді Олексія Гончарука Кулеба займає посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ