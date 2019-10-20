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20 Жовтень 2019, Київ 16:12
Новини | Політика

Проти земельної реформи виступають «великі монополісти» – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

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Відсутність цивілізованого ринку землі стримує економічний розвиток України та «підіграє тим, хто має достатньо грошей для оренди землі за безцінь у її власників», заявив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Ми можемо не запроваджувати ринок землі, залишитися архаїчною країною 19 століття. Будь ласка, якщо це робить людей щасливими… Власне, той лобізм проти земельної реформи, який ми бачимо, значною мірою захищає інтереси саме багатих учасників агроринку. А земельна реформа, запропонована, створить клас середніх і маленьких власників землі, які зможуть торгувати цією землею, заробляти на ній гроші», – сказав високопосадовець.

/**/ /**/ /**/ Такі результати оприлюднив очолюваний Володимиром Паніотто (на фото) Київський міжнародний інститут соціології
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Понад половина українців не схвалює продаж землі – опитування КМІС

Понад половина українців (52%) не підтримують скасування мораторію на продаж землі, повідомив 26 вересня Київський міжнародний інститут соціології за даними проведеного ним із 16 до 19 вересня опитування.

Схвалюють продаж землі 35% опитаних, 13% не змогли відповісти на це запитання.

Водночас майже дві третини опитаних (64%) вважає, що рішення з цього приводу має ухвалювати всеукраїнський референдум.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

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Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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