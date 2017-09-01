Угода про асоціацію між Україною та ЄС набрала чинності

Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, вступила в силу 1 вересня, завершивши чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа.

Угода мала бути підписана в листопаді 2013 року на той час президентом України Віктором Януковичем, але під тиском Москви нині політик-утікач відмовився це зробити, що викликало масові протести громадян і повалення режиму Януковича в лютому 2014 року. В кінцевому підсумку Угода була підписана нинішнім президентом Петром Порошенко в червні 2014 року.

Однак угода, яка вимагала одностайного схвалення ЄС, залишалася нерозглянутою після того, як 61 відсоток виборців у Нідерландах висловилися проти цього на референдумі в квітні 2016 року.

Уряд Нідерландів спробував зменшити перестороги своїх виборців у грудні шляхом переговорів з 27 країнами-членами ЄС щодо юридичного доповнення, яке підкреслювало, що Угодою Україні не надаватиметься автоматичне членство в ЄС чи будь-які гарантії військової допомоги. Зрештою голландські законодавці проголосували за Угоду на початку цього року і ратифікували її в червні. Всі 28 держав-членів ЄС офіційно схвалили Угоду про асоціацію з Україною в липні.

Багато норм Угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечить більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.

«Це дійсно серйозне оновлення в наших відносинах», – заявила посол Естонії в ЄС Кая Таель. За її словами, Україна та ЄС із вступом у силу Угоди про асоціацію мають «весь спектр інструментів» для співпраці. Таель, чия країна головує нині в Раді ЄС, також зазначила, що Євросоюз і Україна «вже виконують частину Угоди, дещо вже протягом багатьох років».