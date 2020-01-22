Зеленський обіцяє «окремий контракт з державою» інвесторам на понад 100 мільйонів доларів

Президент України Володимир Зеленський обіцяє великим компаніям, які проінвестують українську економіку на суму понад 100 мільйонів доларів, «окремий контракт з державою». Про це глава держави сказав 22 січня у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«У вас буде менеджер, investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і в режимі 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема – у вас буде контакт із цим менеджером, і не буде жодної проблеми», – заявляє Зеленський потенційним інвесторам.

Він також анонсував «велику приватизацію вже на початку весни».

«500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки всім інвесторам, які підуть у приватизацію на суму понад 10 мільйонів доларів, ми надаємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати п’ять років податок на прибуток», – каже Зеленський.

У Офісі президента анонсували також зустрічі у Давосі Володимира Зеленського з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Уже 23 січня президент України планує поїхати до Ізраїлю з робочим візитом.

Зустріч Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбувається 21-24 січня.