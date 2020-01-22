Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 січня 2020, Київ 18:55
Новини | Політика

Зеленський обіцяє «окремий контракт з державою» інвесторам на понад 100 мільйонів доларів

Президент України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський обіцяє великим компаніям, які проінвестують українську економіку на суму понад 100 мільйонів доларів, «окремий контракт з державою». Про це глава держави сказав 22 січня у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«У вас буде менеджер, investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і в режимі 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема – у вас буде контакт із цим менеджером, і не буде жодної проблеми», – заявляє Зеленський потенційним інвесторам.

Він також анонсував «велику приватизацію вже на початку весни».

«500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки всім інвесторам, які підуть у приватизацію на суму понад 10 мільйонів доларів, ми надаємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати п’ять років податок на прибуток», – каже Зеленський.

У Офісі президента анонсували також зустрічі у Давосі Володимира Зеленського з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Уже 23 січня президент України планує поїхати до Ізраїлю з робочим візитом.

Зустріч Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбувається 21-24 січня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG