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21 січня 2020, Київ 10:55
Новини | Політика

Зеленський після Давоса поїде до Ізраїлю – Офіс президента

Зеленський поїде до Ізраїлю «з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц»

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Президент України Володимир Зеленсьский здійснить робочий візит до Ізраїлю 23-24 січня, повідомив Офіс президента України.

В Офісі заявили, що Зеленський поїде до Ізраїлю «з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц».

Він планує також провести переговори з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

«Було б справедливо, якби президент України виступив із промовою..., але в будь-якому випадку, я буду присутній», – сказав Зеленський
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У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.

22 січня Зеленський планує поїхати до швейцарського Давоса на Всесвітній економічний форум.

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