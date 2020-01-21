Зеленський після Давоса поїде до Ізраїлю – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленсьский здійснить робочий візит до Ізраїлю 23-24 січня, повідомив Офіс президента України.

В Офісі заявили, що Зеленський поїде до Ізраїлю «з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц».

Він планує також провести переговори з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.

22 січня Зеленський планує поїхати до швейцарського Давоса на Всесвітній економічний форум.