Зеленський, Гончарук і «Слуги народу»: хто і навіщо їде на економічний форум у Давосі

Ювілейний з’їзд Всесвітнього економічного форуму починається сьогодні, 21 січня, в швейцарському Давосі. Протягом кількох днів політики, бізнесмени та активісти будуть обговорювати соціальну нерівність і зміни клімату. З України до швейцарського гірськолижного курорту їдуть президент, прем’єр-міністр, народні депутати, голова Фонду держмайна і співголова «Центру протидії корупції». Радіо Свобода зібрало все, що відомо про з’їзд у Давосі.

«Дивна компанія»: політики, олігархи, антикорупціонери

За даними самого форуму, офіційних учасників від України семеро: шестеро чоловіків і одна жінка. Але, судячи з анонсів, українців і українок у Давосі буде набагато більше.

Офіс президента України вже напередодні події повідомив, що глава держави Володимир Зеленський планує приїхати до Швейцарії 22 січня. На цей же день запланований його виступ.

«Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій», – додають в ОП.

До Давосу збирається також і прем’єр-міністр України Олексій Гончарук – в уряді повідомили, що він буде в Давосі із Зеленським 22 і 23 січня і теж планує зустрічатися з іноземними політиками і представниками міжнародних організацій та бізнесу.

За майже два тижні до початку з’їзду свою участь анонсувала співголова «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк. Вона також оприлюднила перелік інших учасників з України: окрім неї, до нього увійшли президент Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, голова правління компанії «ДТЕК» Максим Тимченко, позафракційний народний депутат і член партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський та олігарх і організатор вже традиційного для Давосу Українського сніданку Віктор Пінчук.

«І що я робитиму в цій дивній компанії? Шукатиму інноваторів, лідерів відповідального бізнесу та лідерів держав, котрим небайдужа місія zero corruption («нульової корупції» – ред.)», – розповіла Каленюк.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба участі у з’їзді не братиме – про це Радіо Свобода повідомив його речник.

Натомість участь свого очільника анонсує також Фонд державного майна. За повідомленням цього органу, у Дмитра Сенниченка планується виступ на тему «Україна – місце сили Європи» і зустрічі з міжнародними інвесторами, «які висловили зацікавленість Україною».

Мета: захист довкілля та інвестиції

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин підтвердив інформацію «Інтерфаксу», що він і кілька його колег (Кіра Рудик, Юлія Клименко, Леся Василенко, Ярослав Железняк) по фракції планують бути присутніми на з’їзді. Він зазначив, що ключове питання форуму – проблеми захисту довкілля, і для України воно актуальне.

«Це вже навіть не питання про Чорнобильську катастрофу, з якою Україна асоціюється в світі, але більше про, я б так сказав, наслідки споживацького сприйняття життя, це хаотичні звалища, ставлення до тварин, фактично перспектива насування екологічної катастрофи, коли людство саме себе виживе з планети. Тому в даному випадку що було б цікаво – це дослідження і спілкування, особливо з тими країнами, які максимально ефективно намагаються вирішувати екологічні проблеми. Це й про скандинавські країни, про Канаду, про інші країни», – каже депутат.

Він додав, що планує отримати більше знань про досвід інших держав, які досягли поступу в сферах екології, економіки, залучення інвестицій і правосуддя.

«Так, Україна зараз максимально потребує інвестицій, але ми прекрасно розуміємо, що поки не забезпечимо гарантії приватної власності, поки не забезпечимо якісний доступ до правосуддя, про системні інвестиції в країну говорити важко», – міркує Юрчишин.

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Саме на інвестиціях планують зосередитися під час з’їзду депутати від «Слуги народу», каже заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. За її словами, організатори пов’язаних із Україною заходів самі контактували з представниками фракції.

Парламентарка повідомила Радіо Свобода, що до Давосу летять 19 представників фракції президентської партії (раніше в ЗМІ з’явилася інформація про 17 депутатів від монобільшості). Вона припускає, що всього на з’їзді форуму будуть присутні близько 30 членів українського парламенту.

При цьому Кравчук підкреслює, що вона та її колеги написали заяви про відрядження, але їхня поїздка до Давосу не оплачувалася з державного бюджету.

Вона вважає, що для України участь в цьогорічному з’їзді особливо важлива, тому що закордонні партнери не знайомі з новими членами уряду та парламенту.

«Для багатьох і політиків, і інвесторів, економістів це певні незнайомі люди, вони всі молоді, без довготривалого політичного досвіду. Тому треба це вікно можливостей, уваги до України використати максимально. Я знаю, що дуже насичена програма запланована у президента та прем’єр-міністра, багато зустрічей із представниками МВФ, ЄБРР, представниками різних компаній, великих інвесторів. Поки не можу називати імена, вже коли будуть відбуватися ці зустрічі, буде інформація. Планується навіть певні меморандуми, контракти підписувати», – розповідає Кравчук.

На думку заступниці голови фракції, депутатам за таких обставин відводиться роль комунікаторів, які можуть розповісти про зміни для інвесторів в Україні.

Заплановані економічні реформи, ми працюємо над судовою системою, депутати мають допомогти уряду це доносити

«Ми прийняли досить багато законів, які відкривають можливість концесії, в нас запланована досить велика приватизація державних підприємств на 2020 рік. Заплановані інші економічні реформи, ми змінили законодавство, нещодавно прийняли те, що стосується міжнародних коштів і чистоти цих коштів. Ми працюємо над судовою системою, правоохоронною, щоб інвестори були впевнені, що в них буде захист в українських судах. Власне, депутати мають допомогти уряду це комунікувати і доносити», – пояснює вона.

Фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – за життя» не анонсували публічно участь своїх депутатів у з’їзді.

Радіо Свобода звернулося до Апарату Верховної Ради із запитом щодо того, скільки всього депутатів поїхали у відрядження на з’їзд ВЕФ, та наразі не отримало відповіді. Згідно з графіком, у депутатів зараз – тиждень роботи з виборцями, сесія завершується лише 24 січня.

Ювілейний з’їзд: цифри і факти

«Український дім» почав роботу увечері 20 січня. В його програмі – понад 20 заходів. Окрім народних депутатів і представників бізнесу, заявлені виступи режисера і колишнього політв’язня Олега Сенцова, диригентки Оксани Линів та засновниці проєкту «Освіторія» Зої Литвин.

Український сніданок запланований на 23 січня.

З’їзд у Давосі – найбільш відомий захід, який організовує Всесвітній економічний форум. 50-й за рахунком захід присвятили темі «Зацікавлені у побудові цілісного та стабільного світу». Офіційні його дати – з 21 до 24 січня, хоча заходи в рамках з’їзду відбувалися ще 20-го.

«Метою нашої 50-ї щорічної зустрічі є заснувати «капіталізм участі» як найкращу модель для забезпечення сталого інклюзивного розвитку, який може усунути нерівність та роз’єднаність, що пошрамували наше суспільство», – йдеться в заяві форуму.

Як повідомляють організатори, участь у заході візьмуть 3 тисячі людей зі 117 країн. При цьому 76% учасників – чоловіки, 24% – жінки. Серед них – 53 лідери країн, в тому числі на заходах очікують канцлерку Німеччини Анґелу Меркель та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який не з’явився на з’їзді торік.

Також виступити на заході планують 15 очільників міжнародних організацій. Наприклад, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Ґеорґієва, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Серед учасників з’їзду форуму – 10 людей, молодших за 20 років, в тому числі відома шведська кліматична активістка Ґрета Тунберг. Наймолодша з учасників-підлітків – 13-річна Наомі Водлер, учасниця руху проти збройного насильства у США.

Минулорічний з’їзд форуму в Давосі привернув увагу, зокрема, помітною відсутністю низки світових лідерів: окрім Дональда Трампа, його проігнорували тодішня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей та президент Франції Емманюель Макрон.