Володимир Зеленський обіцяв зробити роботу свого Офісу максимально прозорою. Проте, коли журналісти «Схем» звернулися до ОП ознайомитися з журналом відвідувачів – у чинного глави держави заявили, що ця інформація засекречена – так свого часу робили і його попередники: Петро Порошенко, Віктор Янукович. А це породжує підозри, що олігархи та бізнесмени з сумнівним бекграундом, судді та правоохоронці, а також деякі люди, пов’язані з корупційними історіями – як і раніше, непомічено потрапляють на прийом до перших осіб держави. Тому «Схеми» вже шостий рік поспіль розповідають, хто та з якою метою ходить на Банкову – і вперше про візитерів, які в робочий час відвідують офіс Зеленського. Розслідування Сергія Андрушка.