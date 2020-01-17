Оприлюднені записи і можливі зміни. Що не так із «відставкою» Гончарука?

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та подав її президентові України. Водночас, за законодавством, звільнити його може тільки Верховна Рада, і через це главу уряду висміяли у соцмережах, але той у відповідь заявив, що чекає на «політичне рішення». Радіо Свобода з’ясувало, що насправді відбулося і що це означає?

Що говорить законодавство про відставку уряду?

За законом «Про Кабінет міністрів», припинити повноваження глави уряду може тільки парламент і це означатиме відставку всього уряду.

Депутати мають розглянути це питання не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Окрім того, парламент може сам ініціювати відставку Кабінету міністрів, якщо проголосує за висловлення йому недовіри. Але в Конституції України зазначається, що така можливість у депутатів з’являється тільки через рік після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України (стаття 87).

Що фактично відбулося?

Між тим, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що Верховна Рада такої заяви від Гончарука не отримувала.

Той пізніше під час свого виступу підтвердив, що подав заяву президентові, аби той подав її до парламенту, якщо вважає за потрібне (і отримання такої заяви підтвердили в Офісі президента).

Через що скандал?

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений місяць тому, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільниками силових відомств – Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань й Управління державної охорони, на якій закликав їх встановити, чи є оприлюднений запис автентичним і за яких умов він був зроблений.

Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи

Результати цього розслідування глава держави очікує почути через два тижні, адже, як зазначається у повідомленні на сайті ОП, прослуховування посадовців такого рівня невідомими особами – загроза національній безпеці.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – сказав Зеленський.

Чи буде відставка?

Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що заява Гончарука Зеленському – це не спроба відставки, а навпаки – спроба залишитись на посаді. Але цей крок – доволі ризикований, вважає експерт.

Схоже, Зеленський не збирався відправляти Гончарука у відставку, але він не любить, коли йому ставлять ультиматуми

«Схоже, Зеленський не збирався відправляти Гончарука у відставку, але він не любить, коли йому ставлять ультиматуми, навіть у такій улесливій формі, як це зробив Гончарук. Тому я тепер невпевнений у реакції президента Зеленського. Може повторитися історія з Олександром Данилюком. Колишній секретар РНБО таким чином намагався впливати на президента Зеленського. І завершилось це його відставкою. Адже президент може сказати: гаразд, Олексію, оскільки ти виявився таким слабаком, то йди геть, але за власним бажанням, направляй свою заяву до Верховної Ради», – написав Фесенко у фейсбуці.

Втім, на його думку, президент цілком може дати прем’єрові ще один шанс.

Тим часом, політолог Віктор Небоженко вказує на ризики для президента, незалежно від його рішення щодо звернення Гончарука. На його переконання, у будь-якому випадку Зеленський програє.

Якщо президент «прощає» цю легковажну розмову, що записали у кабінеті прем’єра, то він бере на себе моральну, а що ще гірше – політичну відповідальність, бо з цього моменту всі вважатимуть: все, що робить уряд, це робить президент

«Зараз, якщо президент «прощає» цю легковажну розмову, що записали у кабінеті прем’єр-міністра, то він бере на себе моральну, а що ще гірше – політичну відповідальність, бо з цього моменту всі вважатимуть: все, що робить уряд, це робить президент. Дотепер цього не було. А тепер все хороше і все погане лягатиме на рейтинг президента України. А якщо він зніме зараз Гончарука, то постане питання такого «важковаговика», як Аваков, тому що ніхто із нових прем’єр-міністрів не впорається із людиною, що «пережила» п’ять урядів», – сказав Небоженко у коментарі Радіо Свобода.

Як закінчували роботу попередні уряди?

Перший уряд незалежної України – уряд Вітольда Фокіна – пропрацював з квітня 1991-го по жовтень 1992-го і пішов у відставку у зв’язку з висловленням йому недовіри Верховною Радою. Після цього обов’язки прем’єр-міністра десять днів виконував Валентин Симоненко, а тоді це крісло посів Леонід Кучма, який сам подав у відставку у вересні 1993-го.

Загалом спочатку мало хто протримувався на посту глави уряду більше від року. Один із тих, кому це вдалося, це – Павло Лазаренко. Втім, його прем’єрство ділять на дві частини: у 1996 році з ухваленням нової Конституції України Лазаренко подав у відставку, а потім знову повернувся на посаду, яку залишив «за станом здоров’я». Пізніше був обраний до парламенту, пішов в опозицію, а ще пізніше виїхав до США після звинувачень у корупційних зловживаннях. Там його затримали і судили (втім, зараз Лазаренко на волі і далі мешкає у Штатах).

Також двічі уряд очолювали Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Микола Азаров та Арсеній Яценюк (був переобраний після парламентських виборів 2014-го), який сам свою команду називав «урядом камікадзе» і кілька разів заявляв про намір піти з посади (перший раз Верховна Рада не підтримала його відставку, але вдруге прийняла його рішення).

Щодо Яценюка під час другого прем’єрства частина депутатів закликала ухвалити рішення про недовіру, але це було неможливо за законодавством, та пізніше прем’єр оголосив, що йде сам.

Потім уряд очолив Володимир Гройсман – на більше від трьох років, що є одним із найдовших періодів безперервного перебування на цій посаді за історію української незалежності. Уряд Гройсмана склав повноваження, коли була переобрана Верховна Рада чинного скликання.