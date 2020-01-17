У Верховній Раді немає заяви Гончарука про відставку

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не подав у відставку так, як цього вимагає українське законодавство, твердять депутати Верховної Ради та активісти.

«Європейська солідарність» разом з іншими фракціями опозиції взяли перерву і звернулися до голови Верховної Ради з проханням негайно знайти уряд і викликати у парламент на повноцінну годину запитань до Кабінету міністрів. У Верховній Раді немає ніяких заяв про відставку прем‘єра. В той же час ложа уряду порожня», – відзначила депутатка парламенту Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність»).

Її колега по фракції Володимир В’ятрович вказує, що прем’єр-міністр має просити про відставку не президента, а Верховну Раду. «Прем‘єр має писати заяву про відставку не президенту, а парламенту. Тому те, що маємо, – це вибачення. А за правду, як відомо, не вибачаються», – написав депутат у твітері.

Активісти з громадської організації «Сentre UA» наголошують, що формально Гончарук не подав жодної заяви про відставку, натомість «вступив у неформальну переписку з Офісом президента щодо своєї відставки».

«Для того, щоб подати у відставку, прем’єр-міністр має звернутись до Верховної Ради, а не до президента. Це написано в Конституції:

Частина 2 ст. 115 – Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Пункт 12 ч. 1 ст. 85 – До повноважень Верховної Ради України належить: призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України..., звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України...» – нагадують експерти.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і сам повідомив про це у фейсбуці зранку 17 січня. В Офісі президента України підтвердили отримання такої заяви про відставку голови уряду Олексія Гончарука, Володимир Зеленський розгляне цю заяву, йдеться в повідомленні.

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про некомпетентність президента Зеленського в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші.

Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Пізніше в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».