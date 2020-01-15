У Кабміні заявили, що Гончарук не писав заяву про відставку з посади прем’єра

У Кабінеті міністрів України ввечері середи повідомили, що поширені в інтернеті повідомлення про буцімто відставку голови уряду Олексія Гончарука є неправдивими.

«Інформація щодо заяви про відставку прем’єр-міністра не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що пресслужба Кабінету міністрів «не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі інтернет».

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук буцімто написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​