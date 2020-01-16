Гончарук відповів на витік компромату: «Вам нас не злякати»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 16 січня, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».

«Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки», – сказав Гончарук у відеозверненні на власній фейсбук-сторінці. Водночас прем'єр не уточнив, кого саме має на увазі серед опонентів.

Голова уряду назвав позитивом те, що зміцнився обмінний курс та зросли до семирічного максимуму міжнародні резерви України, які нині становлять 25 мільярдів доларів, інфляція знизилася до 4,1%. «Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці», – додав Гончарук.

Увечері 15 січня в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про буцімто відставку голови уряду Олексія Гончарука.

Крім того, пресслужба Кабінету міністрів наголосила, що «не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі інтернет».

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук буцімто написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​