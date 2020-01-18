Зеленський не йде на оборудки з Коломойським – Мустафа Найєм

Чи відповідає він керівній посаді в «Укроборонпромі»? Яку саме зарплату отримує в цій компанії? Що роблять для боротьби з корупцією в «оборонці»? Як коментує «касетний скандал» стосовно прем’єра Олексія Гончарука? Наскільки впливає зараз на президента Володимира Зеленського, на політику і бізнес України олігарх Ігор Коломойський? Що було за лаштунками початку Євромайдану – якою була роль тоді глави Адміністрації президента Януковича – Сергія Льовочкіна? Про це – в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заступника гендиректора «Укроборонпрому», депутата Ради 8-го скликання, колишнього журналіста Мустафи Найєма.