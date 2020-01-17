Депутат від «Слуги народу» замість Венедиктової Санченко склав присягу

Народний депутат від «Слуги народу» Роман Санчеко склав присягу 17 січня в сесійній залі Верховної Ради.

Про його приєднання до президентської фракції повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Санченко входив до списку партії «Слуга народу» під номером 137. Попри те, що не пройшов до Верховної Ради від початку, він був присутній в будівлі парламенту під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року.

Центральна виборча комісія зареєструвала Санченка народним депутатом після того, як народна депутатка Ірина Венедіктова стала виконувачкою обов’язків голови Державного бюро розслідувань.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань та призначив т.в.о. директора ДБР тодішню голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики, депутата від «Слуги народу» Ірину Венедіктову. 14 січня 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Венедіктової.