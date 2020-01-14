Рада припинила повноваження депутатки «Слуги народу» Венедіктової

Верховна Рада України припинила повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Венедіктової.

Відповідне рішення підтримали 340 парламентарів.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедіктової Ірини Валентинівни, обраної у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», – мовиться у постанові.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.