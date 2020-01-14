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14 січня 2020, Київ 17:27
Новини | Політика

Рада припинила повноваження депутатки «Слуги народу» Венедіктової

Венедіктову призначено тимчасовим виконувачем обов’язків директора ДБР

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Верховна Рада України припинила повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Венедіктової.

Відповідне рішення підтримали 340 парламентарів.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедіктової Ірини Валентинівни, обраної у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», – мовиться у постанові.

Повідомлення про конкурс з’явилося через два дні після призначення т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової
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Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

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