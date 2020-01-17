Комітет ВР підтримав звільнення міністра Бабак і кандидатуру її наступника

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. За висловився 21 народний депутат, проти – жодного, четверо утрималися.

При цьому кілька парламентарів висловилися проти того, що на засіданні не була присутня сама Бабак, щоб відзвітувати про виконану роботу та причини звільнення. На це зокрема завернув увагу член депутатської групи «За майбутнє» Ігор Гузь.

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«Якщо ми будуємо якісь цивілізовані європейського штибу стосунки, було б правильно, якби пані міністерка прозвітувала за свою роботу за декілька місяців, друге: аргументувала нам, і це дуже важливо, як на мене, чому вона йде з посади. Це можуть бути різні аргументи, політичні, психологічні, несумісність якась, інші моменти. Дуже важливо, щоб ми ці речі розуміли. Гаразд, якщо немає пані Бабак, повинен бути хтось із представників уряду, який має теж аргументувати, яка все-таки причина того, що людина попрацювала буквально декілька місяців і фактично йде з посади. Це насправді дуже важливо, бо в іншому випадку призначення й звільнення будуть відбуватися отак: написали заяву, в інтернеті ми почитали і все», – сказав він.

Схожі думки висловили представник фракції «Голос» Роман Лозинський та представниця «Батьківщини» Альона Шкрум.

Натомість парламентар від «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що задачу звітувати про свою роботу можна поставити наступному міністру. Він також заявив, що ідея відмовитися від посади віце-прем’єра з питань розвитку регіону була «хибною».

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«Потрібен саме віце-прем’єр, тому що багато питань потребує координації саме кількох міністерств. На жаль, пані Альона не могла цього робити як міністр. Це один з висновків щодо державної регіональної політики, нам потрібна координуюча функція цього міністерства. Для реалізації державної політики воно має охоплювати багато сфер. Тому є пропозиція від прем’єр-міністра, щоб це був віце-прем’єр-міністр», – заявив Корнієнко.

На цьому ж засіданні комітет підтримав призначення Денис Шмигаля віце-прем’єр-міністром України і міністром з розвитку громад та територій України. За його кандидатуру висловилися 22 народні депутати, проти – нуль. Четверо утрималися.

Альона Бабак очолювала міністерство з розвитку громад та територій з 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль з 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.