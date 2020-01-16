Радіо Свобода Daily: Чому судимий за зґвалтування депутат не складає мандат?

«Він має право залишатись депутатом» – Арахамія розповів, чому судимий за зґвалтування Іванісов не складає мандат

Народний депутат Роман Іванісов має погашену судимість за групове зґвалтування неповнолітньої. Це підтвердив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, після чого Іванісова виключили з парламентської фракції «Слуга народу». У фракції кажуть, що не знали про цей факт з біографії Іванісова, коли брали його до своєї команди.

Однак, коли про судимість Іванісова стало відомо, Давид Арахамія заявив, що фракція зробить усе, аби Іванісов склав мандат народного депутата.​

Міністр Бородянський пояснив, як отримав майже 113 тисяч гривень у грудні​

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський 15 січня розповів Радіо Свобода, яким чином його сукупний дохід у грудні 2019 року перевищив зарплату майже в дев'ять разів і склав понад 112 тисяч гривень.

«Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали», – сказав Бородянський.

Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.

«Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників складає близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні, накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі», – пояснив міністр.

Президент Ірану закликав військових вибачитися за збиття літака і пояснити, що сталося

Президент Ірану Хасан Роугані закликав збройні сили країни вибачитися за несвоєчасне визнання провини за збитий літак «Міжнародних авіаліній України» і пояснити, що сталося. Промову Роугані 15 січня, в якій він закликав до національної єдності і спокою, транслювало державне телебачення.

В Ірані після того, як військові визнали збиття українського літака тиждень тому, почалися протести.

«Люди хочуть бути впевненими в тому, що влада ставиться до них зі щирістю, прямотою і довірою», – сказав Роугані.

Водночас іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф сказав на конференції в Індії, що люди в Ірані протестують «проти того факту, що їм брехали протягом кількох днів».

Нове відео підтверджує: український «Боїнг» збивали двома ракетами

Американське видання The New York Times 14 січня опублікувало новий відеозапис, на якому видно, що у збитий український пасажирський авіалайнер після зльоту з аеропорту Тегерану 8 січня могли влучити дві ракети. На кадрах видно, як, імовірно, по літаку спершу запустили одну ракету, а через приблизно 30 секунд – ще одну.

The New York Times повідомляє, що ракети були запущені з іранського військового об’єкту на відстані близько 13 кілометрів від літака. З відео видно, що жодна з ракет не збила одразу літак. Після потрапляння, ймовірно, другої ракети літак протримався у повітрі близько хвилини, після чого загорівся і почав падати.

Уряд Росії подав у відставку після послання Путіна

Уряд Росії подав у відставку, повідомив голова російського кабінету міністрів Дмитро Медведєв, повідомили російські інформаційні агентства.

Це сталося через кілька годин після оголошення президентом Володимиром Путіним послання, в якому він запропонував зміни до конституції Росії.

Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС, Медведєв сказав про це під час зустрічі Путіна з членами уряду.

Через кілька годин після оголошення про відставку, Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра, повідомила пресслужба Кремля.

«Президент Володимир Путін провів робочу зустріч із Михайлом Мішустіним і запропонував йому обійняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем’єр-міністра на розгляд до Держдуми», – йдеться в повідомленні.

Російське ТБ змінює тактику: української тематики буде менше. Наказ Кремля?

Канал «Росія-1» викидає з ефіру денне ток-шоу «Хто проти», цілковито присвячене українській тематиці, і прибирає з прайм-тайму своє «флагманське» шоу «60 хвилин», яке теж фактично обговорювало виключно Україну. Його місце займе інша програма. Чи означають ці зміни курс Кремля на припинення пропагандистської війни з Україною?

Про це напередодні послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів журналістка Російської редакції Радіо Свобода Олена Риковцева розмовляла з аналітиком Фонду Карнегі Андрієм Колесниковим і телекритиком Олександром Мельманом. Читайте про це тут.

Папа Римський вперше призначив жінку на високу дипломатичну посаду у Ватикані

Папа Римський Франциск призначив першу жінку на посаду в Державному секретаріаті Ватикану.

66-річна Франческа Ді Джованні обійме посаду в департаменті відносин між Ватиканом з іншими державами. Вона буде заступницею секретаря, фактично однією з двох заступників міністра закордонних справ.

Ватикан має дипломатичні відносини з понад 180 державами.

Наразі жінки у Ватикані обіймають лише кілька важливих посад. Папа Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані і пообіцяв призначати більше жінок на важливі посади.

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