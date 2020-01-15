Путін пропонує заборонити бути президентом Росії людям, які жили в країні менше ніж 25 років

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи 15 січня з посланням перед російським парламентом, запропонував внести поправки до конституції країни, які б заборонили бути президентом тим, хто жив у Росії менше ніж 25 років і коли-небудь мав громадянство іноземної держави або постійне місце проживання в іншій країні.

Іноземного громадянства і дозволу на проживання за кордоном, як заявив президент Росії, також не повинно бути у всіх, хто «займає посади, критично важливі для гарантування безпеки, суверенітету країни», а саме – в губернаторів, членів Ради Федерації, депутатів Держдуми, голови уряду, його заступників, федеральних міністрів, керівників федеральних органів влади і суддів.

Путін запропонував обговорити виключення слова «підряд» у положенні конституції про можливість обиратися президентом Росії не більше ніж на два терміни. За словами Путіна, він не вважає це принциповою зміною. Хоча саме слово «підряд» у конституції дозволило Путіну в 2012 році знову стати президентом – після двох термінів в 2000-2008 роках.

Також, за словами Путіна, в конституцію Росії необхідно внести поправки, які «гарантують її пріоритет над вимогами міжнародних законодавств і договорів». Як заявив російський президент, рішення міжнародних судів на території Росії повинні виконуватися «тільки у тому випадку, де вони не суперечать конституції Росії і не ведуть до ущемлення прав і свобод громадян і держави».

Крім того, Путін запропонував розширити повноваження парламенту і посилити роль губернаторів в управлінні країною.

За всіма запропонованими поправками до Конституції Путін пообіцяв провести референдум, але його дата поки що не призначена.

Опозиціонер Олексій Навальний, коментуючи послання Путіна, заявив що єдина мета президента Росії – залишатися при владі довічно.

Навальний також прокоментував пропозицію Путіна провести голосування щодо змін до конституції. На думку російського опозиціонера, виборці не підуть на цей референдум, тому це «буде якась шахрайська дурня».

Президент Росії Володимир Путін 15 січня в 16-й раз як глава держави виголосив щорічне звернення до Федеральних зборів, як у Росії називають спільне засідання обох палат парламенту. Серед слухачів були також міністри уряду, судді Конституційного та інших судів, провідні регіональні чиновники та інших члени політичної еліти.

Путін виголошував свою промову на тлі повільного економічного зростання, високого рівня бідності серед мільйонів росіян і ознак зростання невдоволення тривалим періодом правління російського лідера, про що, зокрема, свідчать протести минулого літа в Москві. Країна залишається під західними санкціями, запровадженими через анексію Криму, роль Росії в збройних конфліктах в Україні та Сирії, а також через втручання Москви в президентські вибори у США.

67-річний Путін домінує в російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року. У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.